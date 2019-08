Der schreibende Maler

Doch Stefan Haenni mag nicht nur das Exotische, sondern auch das Regionale. Von seiner grosszügigen Dachterrasse aus hat er einen wunderbaren Blick auf den Niesen. In seiner zweiten Leidenschaft geht es dem Rentner denn auch um das Pflegen des Lokalkolorits: Er schreibt Krimis, die in der Region verankert sind. Gerade ist sein vierter erschienen, in dem einmal mehr der Thuner Privatdetektiv Hanspeter Feller die Hauptrolle spielt.

Dreck im Berner Filz

«Berner Bärendreck» beginnt damit, dass auf dem Campingplatz im Gwatt ein Wohnmobil in die Luft fliegt. Opfer ist ein junger Berner Patrizier. Ob der Vater, der kurz zuvor eine hohe Lebensversicherung auf ihn abgeschlossen hatte, etwas damit zu tun hat? Das soll Feller im Auftrag der Versicherungsgesellschaft herausfinden. Seine Ermittlungen führen ihn in die Berner Kunst- und Galerieszene, wo ein Hodler-Bild auftaucht, dessen Echtheit fraglich ist. Schliesslich sterben zwei weitere Menschen. Nach allen Regeln des Genres führt der Autor durch den verwickelten Plot und legt falsche Fährten, um am Ende eine überraschende Lösung zu präsentieren. Das liest sich rasant, und die vielen bekannten Orte in Thun und Bern verleihen ein Gefühl von Vertrautheit. Doch geübte Leserinnen und Leser dürften sich noch mehr Action und Raffinesse wünschen.

Stefan Haenni ist literarisch nicht überambitioniert. Beim Schreiben versteht er sich anders als bei der Malerei nicht als Künstler, sondern als Handwerker. «Meine Bücher sollen den Leserinnen und Lesern Freude machen, ich will nur unterhalten», sagt er. Er holt einen Ordner und zeigt, wie er mithilfe von Post-it-Zetteln jeweils die Charaktere und ihre Beziehungen entwickelt. Wie ein professioneller Handwerker eben.

Auch auf seine Tätigkeit als Romanautor hatte er sich akribisch vorbereitet: Bevor Stefan Haenni 2009 sein Debüt «Narrentod» veröffentlichte, hatte er in Fachbüchern studiert, wie man einen Krimi schreibt. Der Roman ist inzwischen in fünfter Auflage erschienen, es wurden also 10000 Exemplare gedruckt. Ein mehr als beachtlicher Erfolg für einen regionalen Autor.

Letzter Feller-Roman

«Auf meine Krimis erhalte ich deutlich mehr Reaktionen als auf meine Bilder», sagt Stefan Haenni. Das geniesse er. Neben vielen Komplimenten bekomme er aber auch einzelne Briefe, in denen Fehler moniert würden. Die Leserinnen und Leser würden sich daran stören, wenn ein kleines Detail nicht stimme. Ein Leser habe ihm beispielsweise erklärt, dass der Sonnenstand auf einem Platz zu dieser Jahreszeit nicht so sein könne wie in einem der Bücher beschrieben. Bei Kunst getraue sich das Publikum weniger schnell zu urteilen, meint der 61-Jährige. «Bei einem Bild würde kaum jemand sagen: ‹Hier oben würde ich noch etwas mehr Gelb nehmen.›»

Haenni bezeichnet sich als Hobbykoch. In seinen Kriminalromanen beschreibt der Thuner deshalb nicht nur Verbrechen, sondern auch Rezepte. In «Berner Bärendreck» hat er die Zubereitung von acht Speisen eingeflochten, bei denen Bärendreck, also Lakritze, als Zutat verwendet wird. Im Anhang sind die Rezepte aufgelistet, dazu gehören nebst anderen Anleitungen für Bärendreck-Apfel-Konfitüre, Bärendreckamisu und Bärendreck-Crevetten. «Das dafür verwendete Süssholzpulver schmeckt nicht nach Täfeli», betont Stefan Haenni, «sondern verleiht eher einen Grundton von Caramel.»

Im kommenden Frühling soll sein fünfter und letzter Feller-Krimi erscheinen. Wieder geht es um ein lokales Thema – die Tellspiele in Interlaken – und auch um Rezepte – arabische Gerichte. Mehr verrät der Autor nicht.

Stefan Haenni: «Berner Bärendreck. Kriminalroman», Gmeiner-Verlag, 2019, 214 Seiten, ca. 23 Franken. Buchvernissage: 27. 8., 19 Uhr, Galerie Hodler, Frutigenstrasse 46A, Thun. Anmeldung: atelier@hodler-thun.ch.