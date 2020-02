«Diese unsichtbare Schranke in der Stadtmitte»

Frau Presenhuber, welches Museum hat mehr Werke bei Ihnen eingekauft, das Kunsthaus Zürich oder das Museum of Modern Art in New York?

Eindeutig das Moma. Es kaufte bei uns Werke von Künstlern wie Ugo Rondinone, Oscar Tuazon oder Joe Bradley. Wir haben allerdings auch das Kunsthaus Zürich auf der Kundenliste.

Zurzeit wird in der Schweiz eine Debatte über den Anteil der Künstlerinnen an den Museen-Ausstellungen geführt. Sind Sie für eine Frauenquote?

Die Quotenzeit ist eigentlich vorbei – aber tatsächlich werden Frauen immer noch sehr viel weniger beachtet. Jüngere Kuratoren und Direktorinnen haben diese Ungerechtigkeit allerdings auch in der Schweiz erkannt. Ich stelle fest, dass an Kunsthallen und zukunftsorientierten Museen auf wichtige Positionen von Künstlerinnen gesetzt wird – gut so.

«Der Erweiterungsbau des Kunsthauses bringt auch eine neue Energie ins Stadtzentrum.»

Sie eröffnen neue Räume an der Rämistrasse, auch andere wichtige Galerien ziehen dorthin. Wirkt da die Anziehungskraft des Kunsthauses?

Bestimmt fliesst mit dem noch nicht eröffneten Erweiterungsbau des Kunsthauses auch eine neue Energie ins Stadtzentrum. Man kann von einem Trend sprechen.

Was erhoffen sich die Galerien?

Es ist erst einmal eine Gelegenheit, die sich hier bietet, weil zurzeit viele Geschäftslokale frei werden.

Ist die Innenstadt die neue Gentrifizierungszone in Zürich?

Ja, es scheint so zu sein. Trotz der teuren Mietpreise. Unsere untypischen, weil verwinkelten Räume an der Rämistrasse erinnern mich an die frühere, energiegeladene Zeit der 70er- und 80er-Jahre, als die Galerien zeitgenössischer Kunst noch in Wohnungen waren. Das bringt frischen Wind in unsere Stammgalerie.

Schielt man da nicht vor allem auf die Zürichberg-Kundschaft?

Natürlich will man sich auch näher an die Kunstinteressierten bewegen. Es gibt immer noch diese unsichtbare Schranke in der Mitte der Stadt – sie scheint die Bewohner des Zürichbergs und des linken Seeufers an allzu häufigen Besuchen in Zürich-West zu hindern.