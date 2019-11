Londoner Vagina-Museum will Tabus brechen und aufklären

Weltweit gibt es viele Mythen über die weiblichen Genitalien – eine Ausstellung in London will nun aufklären. Das Vagina-Museum im hippen Viertel Camden Market richtet sich explizit auch an Männer.

«Es ist wichtig, alle gleich über die Thematik aufzuklären», sagte Museumsdirektorin Sarah Creed der Nachrichtenagentur dpa am Donnerstag. Die Schau startet am Samstag. Ob Schwangerschaft, Körperbau, Hygiene oder sexuelle Gesundheit: Mythen hätten weitreichende Konsequenzen in der realen Welt, sagte die Gründerin des Vagina-Museums, Florence Schechter. Schechter entwickelte das Museumskonzept, nachdem sie in Island ein Museum für Penisse entdeckt hatte.