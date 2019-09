«Schnydi» – ein Mann gegen die Kunstangeberei

Fischli/Weiss etwa feierten einst den Ernst des Lebens mit animierten Cervelats, Roman Signer schaffte pure Poesie mit fliegenden Tabourettli, und Pipilotti Rist inszenierte gekonnt Poren und Pickel. Doch selbst im Land des künstlerischen Understatements schlägt im künstlerischen Tiefstapeln niemand Jean-Frédéric Schnyder.

«Schnydi», wie er in der Szene genannt wird, ist eine Antithese zu der heute so beliebten pseudointellektuellen Kunstangeberei. Am liebsten tut er so, als ob er gar kein Künstler wäre. Das Wort «Konzept» kommt nicht über seine Lippen. «Es muss einfach schön sein und Freude machen», ist sein Leitspruch, von dem der 74-jährige nie abwich.

Dabei war er von Anfang an dabei, als die Schweiz zum Vorzeigeland der allermodernsten Kunst wurde: Harald Szeemann hat ihn bereits 1969 in die legendäre Ausstellung «When Attitudes Become Form» in der Kunsthalle Bern eingeschlossen. 1993 liess sich die Schweiz durch ihn an der Biennale in Venedig vertreten. Da gab sich der damals schon sehr versierte Konzeptkünstler als Sonntagsmaler aus und präsentierte Ansichten aller Schweizer Autobahnen, von Ost nach West, die er von einer Passerelle aus nach der Natur in Öl pinselte.

Pixel, oder? Ein Beispiel aus der Serie «Kleine Bilder». Bild: Jean-Frédéric Schnyder/Courtesy of the artist and Galerie Eva Presenhuber, Zurich/New York

In den letzten Jahren sah man nicht sehr viel von Schnyder, vielleicht hatten die grossen Museen Angst vor der spröden Geste, mit der er seine fragile Kunst vor Vereinnahmung beschützt? Als das Museum für Gegenwartskunst in Basel ihm 2007 eine Ausstellung ausrichtete, kaprizierte er sich darauf, nur Werke zu zeigen, die zufällig gerade bei ihm im Atelier standen.

2012 windete ihm der Künstlerkollege Peter Fischli – als Kurator – einen schönen Kranz, als er Schnyders Werke im Kunsthaus Zürich in einer Doppelausstellung mit dem Nationalkünstler Ferdinand Hodler präsentierte. Das war eine lustige Idee, doch man lernte in dieser Ausstellung mehr über die zarten Seiten von Hodler, als dass man im Werk Schnyders auch nur einen Anflug von heroischer Geste entdeckt hätte.

Kleine Formate können die Tatsache nicht verdecken, dass es sich hier um Schnyders Opus Magnum handelt.

Und jetzt diese Ausstellung! Im monumental grossen Saal der Zürcher Galerie Eva Presenhuber hängt Schnyder 156 «Kleine Bilder», so der Titel der Serie, und stellt in die Mitte eine Skulpturengruppe aus Bananenschachteln. Kleine Formate und bescheidene Materialien können dabei die Tatsache nicht verdecken, dass es sich hier um Schnyders Opus Magnum handelt.

Mit virtuoser Nonchalance gelingt ihm hier so etwas wie Dantes «Divina Commedia»: die Höhen und die Tiefen des menschlichen Lebens, das Erschreckende und das Tröstliche aus unserer Geschichte und auch noch Reminiszenzen an Meilensteine der Kunsthistorie in einer rhythmisch pulsierenden, unangestrengt wirkenden, sich kreisförmig wiederholenden, doch auch immer weiter ausholenden Form einzufangen. Anstatt der Reime haben die «Kleinen Bilder» (die tatsächlich kleinformatig sind) eine Art Rasterstruktur, die an grosse Pixel erinnert.

«Das sind keine Pixel, das sind Quadrätli», sagt Schnyder bei einer gemeinsamen Begehung seines Panoptikums. «Gäbig» seien diese, sagt der in Bern aufgewachsene Basler. Er habe schon immer gern auf «Hüselipapier» gezeichnet. Die Struktur befreie einen von der malerischen Vorgabe, ein leeres Blatt füllen zu müssen. Auch der volkstümliche Kreuzchenstich basiere schliesslich auf kleinen Vierecken.

Und bumm: Schon donnert ein Gewitter

Der Reigen fängt gemächlich an, mit Studien zu Vordergrund und Hintergrund, mit Webmuster-Etüden. Dann tauchen, noch kaum erkennbar, erste menschliche Figuren auf: «Meiteli und Bubli», blau und rosa. Und schon künden sich schärfere Kontraste in Schwarz-Weiss an: mit Schachbrettmustern und Kirchenkreuzen. Dann, zuerst rosa auf grün («fleischlich», sagt der Künstler), zunehmend grauer, düsterer: Aus den freundlich eingängigen Quadraten formieren sich bedrohliche Hakenkreuze. Die von Menschenhand erschaffene Katastrophe nimmt ihren Lauf.