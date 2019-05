Er erfand die blaue Katze Cocolino für Oskar Martis gleichnamige Kinder-Kochbücher. Die Wandmalereien im Berner Restaurant Fischerstübli sind ebenso von ihm wie jene in der Cafeteria des Eidgenössischen Militärdepartements und an der Fassade des Feuermagazins in Muri.

Er malt sehr stille, zarte Aquarelle, etwa über Pétanque-Spieler in Frankreich. Im Buch «Concerto Classico» hat er zu bekannten Stücken der klassischen Musik poetisch-satirische Bilder geschaffen. Wie unterschiedlich Oskar Weiss’ Werke auch sind, sie haben immer seine Handschrift. Seine Bilder erzählen immer Geschichten.

Auch das Holocaust-Denkmal auf dem jüdischen Friedhof in Bern ist sein Entwurf. Oskar Weiss’ Grosseltern starben in einem Konzentrationslager. Die Eltern aber konnten fliehen, rechtzeitig. Ende 1938, Anfang 1939 flohen sie in die Schweiz. Sie landeten im Engadin, in «einer strahlenden, verschneiten Gegend, wo es gute Luft gab und keine Angst herrschte», wie Oskar Weiss im Film erzählt. Das Denkmal zeigt ein steinernes Halbrund mit einem Davidsstern, durch den ein Riss geht. Daraus sollten Rosen wachsen. Doch die Natur hat ihr eigenes Leben, so wuchert halt der Efeu.

«Von Auftrag zu Auftrag»

Angefangen hat Oskar Weiss buchstäblich bei null – ohne Vitamin B. Nach der Kunstgewerbeschule arbeitete er ein Jahr lang in einem Atelier. Dann beschloss er sich selbstständig zu machen. So richtete er sich im Elternhaus ein, schickte seine Zeichnungen durchs ganze Land, und die Aufträge kamen nach und nach.

Er zeichnete für das Satiremagazin «Nebelspalter», arbeitete als Grafiker in der Werbung, war Cartoonist, auch für diese Zeitung. So sei das gewesen, sagt Oskar Weiss. «Von Auftrag zu Auftrag, von Herausforderung zu Herausforderung» - mit Schwung und Disziplin.

Er glaube nicht, dass er an einem Endpunkt seiner Entwicklung stehe – auch wenn er manchmal alte Arbeiten anschaue und denke: Donnerwetter, das war schon ziemlich gut. «In der Art, wie ich arbeite, kann ich mich heute aber frei bewegen.

Etwas total anderes werde ich nicht mehr machen.» Er bleibe beim Erzählerischen und den Aquarellen. Man müsse ja nicht unbedingt über den eigenen Schatten springen. «Ich weiss gar nicht, ob ich dafür überhaupt sportlich genug wäre.»

«Das Lächeln der Linien»: Vorführung: Mi, 15.5., 19 Uhr, im Haus der Religionen, Bern. Dort hat Oskar Weiss auch den Raum der Alewiten mit einem grossen Wandbild ausgestattet.