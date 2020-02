Wann ist man ein Mann?

Die Venus von Botticelli als Vorlage. Ist die Venus im Original schön, wirkt der nackte Mann an ihrer Stelle eher unangenehm. Foto: Sara Terry

Egal, wie unsicher Männer in vielen Dingen sein können, in Sachen Geschlecht sind sie es meistens nicht. Da weiss man, was man hat. Die Ausstellung «Maskulinität wiederentdecken» in Biel zeigt in sieben Werken von Frauen, was Männlichkeit sein könnte. Alle Fotografinnen sind international anerkannte Fotojournalistinnen, die eigene Geschichten produzieren für die grossen Pressetitel der Welt. Alle sind mehrfach preisgekrönt, zum Beispiel mit einem World Press Award oder einem Guggenheim-Stipendium. Entsprechend zeigen die Fotografien Verblüffendes, erzählen Geschichten, sind präzis.