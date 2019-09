Kuratieren Sie Ihren Koffer?

Herzlich willkommen zum guten Deutsch in aller Kürze. Wissen Sie, was ein Kurator macht? Ein Kurator arbeitet in einem Museum, dort stellt er für Ausstellungen die passenden Bilder zusammen und überlegt sich, wie man sie auf die Räume verteilt, damit die Besucher Anregung und Abwechslung erleben. Er ist also, prosaisch gesagt, ein Ausstellungsmacher, wie man auch von Liedermachern spricht oder Bert Brecht sich selbst als Stückeschreiber bezeichnete.