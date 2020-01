Modezar Gaultier kündigt letzte Show in Paris an

«Aber ich versichere, Gaultier Paris wird weitermachen. Die Haute Couture geht weiter. Ich habe ein neues Konzept.» Darüber werde er aber erst später berichten, es werde weitergehen. «All die kleinen Geheimnisse», so der 67-jährige Gaultier weiter scherzhaft, der in dem Video vorgibt, zu telefonieren, und sich mit Küssen verabschiedet.

Just in, Jean Paul Gaultier announces that his next show will be his last. Stay tuned for developments on this story at https://t.co/moYUIJVHnYhttps://t.co/wcf6ujFDt4

— The Business of Fashion (@BoF) January 17, 2020