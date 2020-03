Nein, sie machen keine Siesta Das Image der Italiener hat sich seit Corona massiv verbessert. Das der Schweizer eher nicht. Meinung Susanne Kübler

Es ist erst ein paar Tage her, dass der britische Arzt und TV-Präsentator Christian Jessen die drastischen Massnahmen der italienischen Regierung im Kampf gegen das Coronavirus als Ausrede bezeichnet hat. Es sei ja vielleicht ein bisschen rassistisch, meinte er, «aber sie schliessen alles und hören auf zu arbeiten; es ist, als ob sie eine lange Siesta machen würden». Der französische Satiresender Canal+ produzierte derweil ein Video, in dem ein sichtlich kranker Pizzaiolo grünen Schleim auf eine Pizza hustete. Das Resultat: «Corona Pizze Covid 19.»

Die Empörung in Italien war gross. Immer diese Klischees! Entschuldigungen wurden gefordert und von französischer Seite her auch geliefert. Aber das änderte nichts daran, dass man in nördlichen Gefilden die Nase erstens hoch hielt und zweitens rümpfte: Italien war nun mal als erstes europäisches Land massiv betroffen von Covid 19. Das musste ja einen Grund haben.

Was als Faulheit kritisiert wurde, wird nun als Mut gelobt.

Aber eben, das ist ein paar Tage her – heute sieht alles anders aus, und sehr viel vorteilhafter für die Italiener. Denn die meisten Länder haben die dortigen Massnahmen inzwischen nachvollzogen; was als Faulheit kritisiert wurde, wird inzwischen als Mut gelobt. Und die Menschen, die nun auch im Norden ihre «lange Siesta» machen, schauen begeistert die Videos aus den italienischen Städten: wie da ganze Nachbarschaften auf den Balkonen stehen und zusammen singen, die italienische Nationalhymne oder auch «Roar» von Katy Perry.

Nun passt ja auch das ins Klischee, die Italiener haben schon immer gern gesungen. Aber die Disziplin, mit der sie auf ihren Balkonen bleiben: Die widerspricht dem Image aufs Schönste.

Infizierte Fish and Chips

Das fällt umso mehr auf, als auch anderswo gerade Imagekorrekturen stattfinden. Denn die Vorwürfe sind inzwischen wie Bumerangs zu den Absendern zurückgekehrt; und die grössten Schlaumeier und Gesundheitskamikazen findet man plötzlich dort, wo das Klischee sie nicht vermuten würde. In Schweizer Skigebieten etwa, die offen blieben, als sie es nicht mehr durften. Oder an der Londoner Downing Street No. 10, wo der englische Premierminister Boris Johnson seinem Land infizierte Fish and Chips verschreibt, auf dass jene, die überleben, rasch immun würden.

Die Italiener müssten darüber dringend mal ein Satire-Video drehen.