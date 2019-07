Pop-Briefing: Verschenkte Musik

Die Idee: Man wollte ältere Songs des Blues-Meisters mit psychedelischem Rock verquicken. Dafür wurde ein Produzent engagiert, dem alle Freiheiten gewährt wurden. Und der tat, was damals halt so hip war – Schlagzeug auf den rechten Kanal, Wah-Wah-Gitarre in den Vordergrund gemischt, und vermutlich waren bei der Produktion auch die damals handelsüblichen bewusstseinserweiternden Drogen im Spiel. Howlin’ Wolf hasste das Ergebnis – er nannte es «Hundescheisse» und wollte damit nichts zu tun haben.

Und so erschien vor genau 50 Jahren ein Album, auf dem mit grossen Lettern Folgendes geschrieben stand: «This is Howlin’ Wolf’s new album. He doesn’t like it. He didn’t like his electric guitar at first either.» (Auf Deutsch: «Das ist Howlin’ Wolfs neues Album. Er mag es nicht. Er mochte auch seine E-Gitarre zunächst nicht.») Das Album wurde kein Verkaufsrenner. Die Plattenfirma war später – leicht reumütig – der Meinung, dass die «experimentelle Vermarktung» wohl daran schuld gewesen sei.

Zum Vergleich: So klang Howlin’ Wolf, wenn man ihn machen liess.