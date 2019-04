Abseits des Märchenwaldes

Neun Songs finden sich auf dem einnehmenden Album – die Liedform, auch wenn Linda Vogel diese offen interpretiert, half ihr, «meine musikalischen Ideen zusammenzusetzen». Weil da sind ja auch die Worte, beispielsweise in der Vertonung von John Donnes «No Man Is an Island», diesem knapp 500-jährigen Text, der in der Brexit-Gegenwart wieder so aktuell wirkt – und den sie beinahe feierlich instrumentiert. Sie singt dann auch einmal auf Mundart, in der Miniatur ­«Dasii», das auf einer simplen Wortspielerei basiert. Und es gibt Lieder, die weit reisen, so wie «Saria», das dank der Harfe Raum und Zeit durchschreitet.

Hier, wenn dann doch so etwas wie Transzendenz aufscheint, die so viele Harfenmusik prägt, ist am deutlichsten zu spüren: Linda Vogel spielt nicht trotzig gegen den ursprünglichen Klang ihres Instruments an: «Wieso sollte ich mich nicht der Klischees bedienen und auf all die schönen Sachen der Harfe verzichten?», fragt sie rhetorisch. Aber ja: «Es ist eine Gratwanderung.»

Linda Vogel: Maps to Others (Radicalis). Konzert: 26. April, Helsinki, Zürich.