Der Pirat und die Empfindsamkeit

Kulturelle Empfindsamkeit: Das ist definitiv nicht, was gemeinhin mit Justin Hawkins in Verbindung gebracht wird. Schliesslich wurde der Brite bekannt, weil er als Sänger von The Darkness in Spandexanzügen auf der Bühne rumhampelte, mit Heliumstimme über deftigem Glam und Hardrock eindeutig Zweideutiges von sich gab.

Und jetzt schwafelt genau dieser Hawkins von ebenjener «kulturellen Empfindsamkeit». Oha, denkt man sich: Ist der Grosshans zum Feingeist geworden? Eher nicht, wie der Blick auf das vollständige Zitat klarmacht: «Brexit oder Trump mögen dir scheissegal sein – aber bitte nicht The Darkness, ansonsten wird die letzte Bastion kultureller Empfindsamkeit fallen, und unsere Radiowellen werden von belanglosem Pop verschmutzt, geliefert von Schwachköpfen.» So viel zum Thema verbale Subtilität. Es gilt aber auch: Wer Hawkins bierernst nimmt, ist selber schuld.

Wobei just Bier und härtere ­Alkoholika nebst einem Berg von Kokain einst eine entscheidende Rolle spielten, dass die ­Lage für Justin Hawkins richtig ernst wurde. Drei Jahre nach der Gründung hatten The Dark­ness 2003 die Charts mit dem Debüt im Sturm erobert, weitere drei Jahre später stieg Justin Hawkins mit massiven Suchtproblemen aus, die Band schien am Boden. Doch 2011 kehrte sie zurück – inklusive Hawkins. Und legt jetzt mit «Pinewood Smile» das zweite Album seit dem Comeback vor. Belanglose Popliedchen finden sich darauf nicht. Auch wenn The Darkness gefährlich in deren Nähe steuern, wenn sie sich zwischendurch in kitschig-emotionale ­Gefilde verirren («Why Don’t the Beautiful Cry?»).

Ihr Terrain ist vielmehr der ­fesche Rocksong, der zwar auch mal mit süss-melodiösen Zwischenstücken verziert werden kann («Japanese Prisoner of Love») – sonst aber kaum Kompromisse kennt: Justin Hawkins jault und kreischt in «All the Pretty Girls» wie ein angeschossener Kojote, lässt in «Buccaneers of Hispaniola» hyperhysterischen Gesang über E-Gitarre-Exzessen vom Stapel und brüstet sich als Fiesester aller Frei­beuter.

Natürlich ist das völlig überdreht. Natürlich sind Hawkins und Co. keine «Legenden» und «Unsterbliche», die massives Gold absondern, wie sie in «Solid Gold» behaupten. Aber eben: Ernst nehmen ist fakultativ, was zählt, ist der Spassfaktor. Und inmitten all der stromlinienförmigen Popsternchen bietet diese Horde Durchgeknallter im Spandexkostüm tatsächlich eine durchaus willkommene Abwechslung.



The Darkness:«Pinewood Smile», Cooking Vinyl. (Berner Zeitung)