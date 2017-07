Als 1975 der Song «Muschle» auf dem ersten Rumpelstilz-Album «Vogelfuetter» erscheint, ahnt niemand, dass dies erst der Start ist. Der Start zum Höhenflug des Berner Mundartrock – und zu einer ganzen Serie von Polo-Hofer-Klassikern. Ruedi Kaspar spielt den Song am Schweizer Radio, und das Publikum ist begeistert. «Muschle» trifft den Geist der Zeit: Es ist die Zeit des Kalten Kriegs und der Ölkrise – aber auch der ersten Open-Air-Festivals, der wuchernden Hanfpflanzen und der etwas freieren Liebe.

All das in einen Song zu packen, ohne alles beim Wort zu nennen, ist eine Kunst. Eine Kunst, die Polo Hofer als erster Schweizer Rocker beherrscht. Wenn einer diesen Titel beanspruchen kann, dann ist er es.

Die Stilze und Polos spätere Bands liefern in den nächsten Jahrzehnten viele langlebige Songs. Nicht jeder davon landet in der Hitparade, denn was ein Klassiker – oder gar ein Volkslied – ist, entscheiden nicht schnöde Verkaufszahlen, sondern das Publikum und der Test der Zeit: «D’Rosmarie und i» ist die Hippieballade schlechthin, mit «Sennehund» reagiert Polo 35 Jahre später auf die Rückkehr der Wirtschaftskrise und der Volkstümelei – und kreiert den jodelnden Barry.

Polo hat ein Gespür für den Geist der Zeit, denn er kann auch zuhören, und er liest viel. Im Song «Weisch no?» erkennt er die ersten Anzeichen von Nostalgie bei der Babyboomer-Generation und liefert den passenden Ohrwurm. Sein Gespür für Klassiker beweist Polo auch bei der Auswahl von Songs von anderen: Hanery Ammans «Kentucky Rose» versieht er mit einem hochalpinen Text – Polos bekanntestes Lied «Alperose» ist geboren.

Seine Covers von Marc Cohn («In Memphis») und Tom Waits («Wyssebüehl») machen aus den Vorlagen neue Originale, die von Tausenden von Fans mitgesungen werden. Und da sind die Lieder, die einfach für sich stehen: Das sehnsüchtige «Zigünerhärz» oder das finale «Im letschte Tram», das aus einem grüblerischen Text den tiefsten Schweizer Blues macht.

«Es blybt nid vil, i däm Schpil, underem grosse Sunnerad», singt Polo schon 1979 in «Wenn mys letschte Stündli schlat», wo er die Vergänglichkeit zum ersten Mal thematisiert. Das kann man in seinem Fall auch als Understatement bezeichnen. Wer Polos Namen hört, summt einen seiner zahlreichen Klassiker. Das wird nach seinem Tod so bleiben. Darum ist dieser Text auch nicht in der Vergangenheitsform abgefasst. (Berner Zeitung)