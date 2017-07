Ein bisschen grusel, ein bisschen gähn

Er ist unbestritten einer der unterhaltsamsten Showmänner der Rockgeschichte. Aber die ganz grossen Töne spuckt Alice Cooper nicht, wenn er über sein neues Album spricht: «Das hat schon einen gewissen Grusel­faktor», findet er – und vergleicht sein erstes Werk seit sechs Jahren mit der Nebenaufführung in einem Zirkus. Wenn er sich da mal nur nicht zum Affen macht, denkt man sich im Stillen, legt die Silberscheibe ein und dreht sicherheitshalber schon mal die Lautstärke weit nach oben.

Weil: Alice Cooper im Flüsterton ist in etwa so prickelnd wie ein Rennwagen mit unhörbarem Elektromotor (sorry, liebe Formel-E-Fans). Die ersten Gitarrenklänge des Titelstücks «Paranormal» sind noch leise, doch das dauert nur Sekunden. Bald übernehmen rollende Drums, markige Gitarren und Cooper, der gleich mal erklärt, er sei zur langen, endlosen Nacht verdammt. Huch . . .

Schocks mit Humor

Aber Obacht: Rasch wippt und nickt man mit, lässt bald das imaginäre lange Haupthaar fliegen, freut sich über die theatralischen Gitarrensoli nach guter alter ­Hardrockmanier. Aber auch darüber, dass hier beileibe nicht einfach möglichst viel Krach gemacht, sondern durchaus Sinn für Dynamik gezeigt wird. Und man merkt: Alice Cooper hat zwar bald sieben Jahrzehnte auf dem lederbejackten Buckel, aber offensichtlich noch immer die Energie eines testosteronstrotzenden Teenagers. Als solcher gründete der Mann, in dessen Geburtsurkunde der Name Vincent Damon Furnier vermerkt ist, 1964 seine erste Band und spielte Beatles-Songs. Fünf Jahre später veröffentlichte er das erste Album mit der ursprünglichen ­Alice-Cooper-Band.

Und fand Gefallen daran, Kontroversen ­heraufzubeschwören. Heute gilt Cooper als Urvater des Schockrock: schwarze Schminke grosszügig um die Augen verteilt! ­Üppig fliessendes (Kunst-)Blut! Guillotinen und elektrische Stühle auf der Bühne! Die Legende, dass er bei einem frühen Auftritt einem lebenden Huhn den Kopf abgebissen habe, ist zwar falsch – half aber mit, seinen Ruf als Skandalfigur zu festigen. Dabei ging es ihm bei all dem stets auch um etwas ganz anderes: «Ich strebte immer Humor an – indem ich so Schockierendes zeigte, dass es sich in etwas hysterisch Komisches verkehrte», sagte er einmal.

Der absolute Knaller fehlt

Und so ist es denn auch kein Wunder, dass auf «Paranormal» der Spassfaktor durchaus hoch ist, mit all den markigen Riffs, der pompösen Produktion. Und da ist der gepfefferte, mit Orgeln unterlegte Groove von «Fireball». Der kraftstrotzende Bluesrock von «Fallen in Love» mit Billy Gibbons von ZZ Top an der Gitarre.

Oder das hochoktanig-punkige «Rats». Echt überraschend ist das alles beileibe nicht – doch wenn im ganzen Rockgetöse mitunter gewisse Ermüdungserscheinungen auftauchen und man sich selbst beim Ansatz eines Gähnens ertappt, setzt der peppige Glamrock von «Genuine American Girl» in Sachen Spass noch einen obendrauf. Aufgenommen hat der Detroiter diesen Song für Nostalgiker mit der originalen Alice-Cooper-Band – allerdings wurde er zusammen mit Live­aufnahmen alter Hits auf die zweite CD verbannt. Apropos Hits: Einen absoluten Knaller à la «School’s Out» oder «Poison» hat «Paranormal» nicht zu bieten.

Kannibalen und Bibelstunden

Und wie steht es denn nun in Sachen Grusel? Nun, wenn Alice Cooper etwa von «cannibals designed to kill and eat you» schwadroniert, dann holt das längst keine «Skandal!» schreienden Hysteriker mehr hinter dem Ofen hervor. Für Aufregung sorgte Alice Cooper in den letzten Jahren auch eher mit Aktivitäten, die so gar nicht zu seinem Image als Schockrocker passen wollen: Bibelstunden geben! Ein christ­liches Jugendzentrum mitfinanzieren! Republikaner wählen! Für das US-Präsidentenamt kandidieren! Was sein musikalisches Schaffen im Jahr 2017 betrifft, gilt: Alice Cooper schockt nicht. Aber er rockt. Und das mit ganz schön viel Verve. Immerhin!



Alice Cooper:«Paranormal», Ear­music/Phonag. (Berner Zeitung)