Er singt für alle, die noch analog träumen

Vielleicht das schönste Lied auf dem neuen Album: «Harmony Hall». Video: Vampire Weekend (Youtube)

Jetzt ist nach einer sechsjährigen Pause doch wieder ein Album von Vampire Weekend erschienen. «Father of the Bride» heisst es, und die Band gleicht heute eher einem losen Kollektiv – so ist etwa Danielle Haim als Gastsängerin mehrmals zu hören. Doch auch das entspricht dem Zeitgeist – eingeschworene Männergrüppchen sind out.

Das war vor zwölf Jahren noch nicht so. Damals brachte der junge Student Koenig mit seiner Band Niedlichkeit und Leichtigkeit in die Popmusik zurück. Er tourte in Ralph-Lauren-Shirts und mit einer Handvoll Songs um die Welt, aus denen verspielt und smart das Amerika von Obama tönte. Und die zusätzlich auch nach Tennismatchs im Sonnenuntergang auf Long Island klangen.

Nach der Obama-Smartness

Bunter, globalisierter Elite-Uni-Pop war das, und die Millennials liebten ihn instinktiv und auf die Art, wie sie auch den Filmemacher Wes Anderson instinktiv lieben: für den infantilen Ernst, die akademische Exzentrik und die gut bedienten Retromechanismen. Vampire Weekend spielten Musik für alle, die noch analog träumten und sich noch vage daran erinnern konnten, wie es sich anfühlte, in einem Auto auf dem Rücksitz das Fenster mit der Hand nach unten zu kurbeln.

2013 erschien das letzte Album von Vampire Weekend – im gleichen Jahr, in dem Netflix seine ersten grossen Serien auf den Markt brachte. Danach hat sich die Welt schneller verändert als vorgesehen, und Popkultur wird seitdem eher nicht mehr in dreiminütigen Gitarrensongs geschrieben. Die Obama-Smartness hat nicht nachhaltig verfangen, bunt und globalisiert sind verdächtige Attribute geworden. Und ob die Sonne vor Long Island immer noch so untergeht, dass sich daraus ein punkiger Hula-Popsong schreiben lässt? Fraglich.

Dank seinem Talent wird Ezra Koenig in die Nähe von Paul Simon gerückt.

Koenig hat die US-Ostküste gegen die Westküste getauscht und lebt nun in Los Angeles. Damit hat er auch das Schnöseltum hinter sich gelassen, an dem sich die Kritiker so gerne abarbeiteten. Vielmehr spielt die veränderte und bedrohliche Gegenwart eine zentrale Rolle auf «Father of the Bride».

Gleich im zweiten und vielleicht schönsten Song «Harmony Hall» spendiert Ezra Koenig seiner Generation deshalb ein eindringliches Rechtfertigungs-Mantra: «I don’t wanna live like this, but I don’t wanna die».

Voilà, das Lebensgefühl der westlichen Welt am Vorabend des Sommers 2019. Gegenwärtig müssen sich ja so viele zunehmend resigniert fragen, warum sie nicht mehr dagegen unternehmen, dass ihre Systeme implodieren. Trump, Klimawandel, Neo-Nationalismus: Man findet all das nicht gut, aber was soll man auch machen? Achselzucken, Netflix gucken. Und lieber in einer Serie wie «Stranger Things» versinken, in der Kinder der Achtziger das Böse noch besiegen können. «Things have never been stranger», lässt Koenig einen Chor singen, was als direkter Fingerzeig auf diese sentimentale Lähmung zu verstehen ist.