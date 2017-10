Existenzielle Fragen und purer Rock

«Well, I was a baby, and suddenly I’m a man», singt Adrian Weyermann – ohne Wehmut, eher forsch und vorwärtsdrängend. Der Abschied von der vermeintlich ewigen Jugend, das Abstrampeln von letztem Babyspeck, die Zweifel, die sich bei Menschen mitten im Leben melden können, sind Themen von «Out of Our Heads», dem neuen Album von The Weyers.

The Weyers sind eine reine Familienangelegenheit: «Adi» Weyermann singt, spielt Gitarre und einiges mehr, sein Bruder Luke haut auf die Drums und raucht dazu stoisch seine Zigaretten. Seit Kindsbeinen musizieren die beiden zusammen, immer wieder ging man eigene Wege, seit 2013 konzentriert man sich bei The Weyers ganz aufeinander. Früher drosch man mit der Band Crank den übermütigen Soundtrack einer Skatepunkjugend, suchte dann etwas frühreif nach dem eigenen Rocksound.

Die Suche dauert an

Die Suche haben die Brüder auch fast zwanzig Jahre später nicht aufgegeben. Dass man das auch hört, ist gut. Das dritte, in Berlin eingespielte Weyers-Album ist ein starkes Rockstück, das weder vor Poppathos noch vor Blueskanten zurückschreckt und seinen Zuhörern immer direkt begegnet.

Es gibt Reverenzen an die Rockgeschichte, etwa an die Band Lovin’ Spoonful mit ihrem Song «Daydream» oder an eine ältere Rockkapelle, die kürzlich zum -zigsten Mal in ihrer Karriere ihr vermeintlich letztes Konzert in einem Zürcher Stadion gab: Auch die Rolling Stones nannten eines ihrer klassischen Alben «Out of Our Heads». Doch die Weyers einfach als Retroprojekt abzutun, würde ihnen nicht gerecht. Dazu sind sie zu experimentierfreudig, zu technologieaffin und zu eigenwillig.

Direkt und risikofreudig

Der Weyers-Rock setzt sich gerne zwischen die Stühle. Er ist zu ­direkt und risikofreudig, um sich als mainstreamtauglicher Hintergrundsound anzukuscheln, und zu radiofreundlich, um schräg und schrummelig genug zu sein für die Popconnaisseurs und Nischenbewohner.

Stildiskussionen und Businesspläne scheinen die Weyermann-Brüder indes wenig zu kümmern. Sie stellen eher die existenziellen Fragen des Lebens und setzen auf die raue Kraft des Rock ’n’ Roll, den sie mit drängendem Spiel beleben und erneuern. Das verbindet sie mit der Bieler Band Death by Chocolate, mit der sie am nächsten Samstag in der Mühle Hunziken spielen.

The Weyers:«Out of Our Heads», Odyssey. Konzert:Samstag 7. Oktober, 21 Uhr, Mühle Hunziken. (Berner Zeitung)