Folk und Reggae bei Am Schluss

Thun erhält am Samstag Besuch aus der Wüste Arizonas. Als Hauptact zu Gast beim Mokka-Festival Am Schluss sind die Cumbia-Indie-Folk-Rocker von Xixa. «Scharfe psychedelische Gitarren und sandige Drums legen einen Teppich, auf dem sich die Band um Brian Lopez und Gabriel Sullivan den Wurzeln des Chicha, des peruanischen Cumbia, widmet», heisst es auf der Mokka-Website über die von weither angereisten Musiker.

Xixa seien besessen von südamerikanischer Vergangenheit und Rock ’n’ Roll. Inzwischen ist das Sextett eine der beliebtesten Bands in Tucson; ein Besuch in Thun drängt sich auf. «Wenn dann das Licht ausgeht, der Wind über den Platz fegt und die Regie ein bisschen Rauch gibt, werden die Bäume des Thuner Aareufers für einmal nicht vom ­Biber, sondern von bissigem, rohem Sound angeknabbert», heisst es.

Zunächst gehört die Bühne hinter dem Riesenrad auf dem Mühleplatz am Samstagabend jedoch dem Alternative-Pop-Folk-Duo Marey. Ihre Songs erzählen «von zerbrochener Liebe, verpennten Sonntagen im Pyjama und davon, dass es sich lohnt, nach dem Warum zu fragen», schreibt die Mokka-Crew.

«Tischbomben in XXL-Grösse»

Am Sonntag steht dann der Auftritt von Jamaram auf dem Programm. Die achtköpfige Gruppe aus München bespielte erstmals vor zehn Jahren die Mokka-Bühne, seither sind sie immer wieder gern gesehene Gäste. Im Gepäck haben Jamaram das neue Album «Freedom of Screech», in dem sich die Deutschen der tanzbaren Weltmusik widmen.

«Auch wenn Jamaram uns schon etliche Male besucht haben, langweilig wird es mit der Power-Truppe nie: Ihre Liveshows sind Tischbomben in XXL-Grösse», verspricht die Mokka-Crew. Nebst einer ordentlichen Portion Lebensfreude würden die Lieder von Jamaram auch eine Message enthalten. Begleitet wird der Sound von eingängigen Offbeats und flächigen Bläsersätzen.

Festival Am Schluss auf dem Thuner Mühleplatz: Samstag, 22.7., ab 21 Uhr mit Xixa und Marey (Supporting Act), am Sonntag, 23.7., ab 20 Uhr mit Jamaram. Gastronomie jeweils ab 19 Uhr. Eintritt frei, moralische Spendepflicht. Weitere Infos unter www.amschluss.ch. (gbs/pd)