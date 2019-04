Pop-Briefing: Alles Beyoncé

Darüber wird gesprochen

Apropos Coachella: Dieses fand an den beiden letzten Wochenenden statt, und niemand kam auch nur annähernd an Beyoncés Auftritt heran, auch nicht Childish Gambino, von dem nach seinem «This Is America»-Clip eine Show von ähnlichem Ausmass hätte erwartet werden können. So nutzte Kanye West die Gunst der enttäuschenden Stunde, und feierte seinen Gottesdienst am Ostersonntag auf einem eigens aufgeschütteten Hügel auf dem Festivalgelände. Er tat dies nicht nur mit den Festivalbesuchern – darunter Justin Bieber – sondern auch mit jenen, die das Festival via Youtube miterleben wollten. Zu reden gab dann freilich vor allem der Preis seiner schön designten «Church Clothes»: Ab 50 Dollar für ein Paar «Jesus Walks»-Socken (die wirklich so heissen) ist man dabei.

Das Schweizer Fenster

Eines der einnehmendsten Song-Alben des bisherigen Jahres veröffentlicht am Freitag die Harfenistin Linda Vogel. «Maps to Others» heisst es, und wer nun wegen des Instruments der Zürcherin irgendwas Märchenhaftes erwartet, muss enttäuscht werden. Weil die Klischees, die sind ihre Sache nicht. Lieber experimentiert Linda Vogel, mit ihrem Instrument, mit der Songform. Als Vorgeschmack: ihre Vertonung des uralten Gedichts «No Man Is an Island».