Star ohne Glamour und Allüren: Tom Petty ist tot

«Ich gehe nicht davon aus, dass wir noch einmal auf eine grössere Tour gehen werden. Wir sind alle weit über 60 Jahre alt, ich habe eine Enkeltochter und würde gern mehr Zeit mit ihr verbringen», sagte Tom Petty in diesem Jahr dem «Rolling Stone».

Im September trat er noch in Los Angeles auf, und im November waren zwei Konzerte in New York geplant. Doch am Montag erlitt er zu Hause in Malibu bei seiner Familie einen Herzinfarkt. Reanimationsversuche waren vergeblich. Einen Tag später verstarb er im Spital von Santa Monica.

Thomas Earl Petty, 1950 in Florida geboren, gehörte zu den grössten amerikanischen Rockstars und gewann insgesamt sechzehn Grammys. Der Durchbruch gelang ihm 1976 mit dem Album «Tom Petty & the Heartbreakers» und feierte danach Welterfolge. Songs wie «American Girl» (1976), «Free Fallin’» (1989), «I Won’t Back Down» (1989) und «Into the Great White Open» (1991) sind zu Evergreens der Rock- und Popgeschichte geworden. Das Magazin «Rolling Stone» listete Tom Petty auf Rang 91 der 100 grössten Musiker sowie auf Rang 59 der 100 besten Songwriter aller Zeiten.

Seelenverwandt mit Dylan

Petty hat den flackernden Gitarrensound von The Byrds mit dem aggressiveren Rock ’n’ Roll der Rolling Stones verschmolzen und fügte einen kräftigen Schuss ­Südstaaten-Flair hinzu: Country und Folk. Charakteristisch war aber vor allem sein Gesang, sein schwermütiges Gemurmel zwischen Byrds-Sänger Roger Mc­Quinn und Bob Dylan.

Mit Dylan verband ihn eine Seelenverwandtschaft. Zuerst komponierten sie zusammen und gründeten schliesslich mit Jeff Lynne, George Harrison und Roy Orbison 1988 die Band Traveling Wilburys, die zwei Jahre bestehen sollte. Danach produzierte er mit dem Starproduzenten Rick Rubin eine Reihe von Alben mit glasklarem, schnörkellosem uramerikanischem Rocksound. Sein letztes Album «Highway Companion» erschien vor elf Jahren.

Tom Petty war in letzter Zeit vor allem in den USA unterwegs. In seiner Heimat war er ein ge­feierter Superstar, Europa vernachlässigte er dagegen. So erreichte «Highway Companion» in den USA standesgemäss die Top 5, in der Schweiz nur noch Rang 44. Tom Petty war ein Star ohne Glamour und Allüren. War nie anbiedernd, mochte das Einfache, die natürliche Schönheit, eine Musik mit Herz und Bauch, seine Version des amerikanischen Traums.

2008 trat er mit den Heartbreakers in der Halbzeitshow der Superbowl auf. Doch eigentlich mochte er die gigantischen Stadionkonzerte gar nicht. Er liebte die Publikums­nähe der Clubs. «Das ist einfach der bessere Gig. Oder glaubst du, ich könnte vor 20'000 Leuten derart obskure Musik machen?», sagte er 1999. Seine Musik näherte sich einfachen Strukturen. «Ich merke, dass ich mit zunehmenden Alter dem Blues immer näher komme. Das ist Musik pur.» (Berner Zeitung)