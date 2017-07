Von Italien über New York nach Langnau

Zum Programm

Die Langnau Jazz Nights werden am Dienstag vom Quartett des kometenhaft aufsteigenden Drummers Mark Guiliana er­öffnet. Auf ihn folgt mit Ambrose Akinmusire ein erstes Festivalhighlight. Der 34-jährige Trompeter entführt in ungeahnte ­musikalische Sphären.



Am Mittwoch folgt auf das schweizerische Benjamin Knecht Jazz Orchestra der US-Bassist Buster Williams. Er hat vor vierzig Jahren an der Seite von Miles Davis und Herbie Hancock viel zur Neuorientierung des Jazz beigetragen. Walter Schmocker, der Vater des Jazzfestivals und selbst ein renommierter Bassist, bewundert die unnachahmliche Präsenz seines amerikanischen Kollegen und erwartet von ihm grandiose Höhenflüge. Er sagt: «Auf dieses Konzert freue ich mich speziell!»



Der Donnerstag gehört der Jazzmetropole New York mit dem Soul-Hip-Hop der jungen Band Huntertones und dem Programm «Beyond Now» des Saxofonisten Donny McCaslin. Es erinnert an David Bowie, den Paradiesvogel der modernen Musik. Am Freitag folgt auf die Band von Saxofonist Greg Osby und seinen Dozentenkollegen, welche die Festivalworkshops leiten, die Premiere Hargrove-Gambarini (siehe Haupttext). Das Abschlusskonzert vom Samstag beginnt mit dem Junior Jazzworkshop Orchestra, gefolgt vom britischen Pianisten John Escreet und der Band der US-Basslegende Stanley Carke. ur



Langnau Jazz Nights: 25. bis 29. Juli, täglich ab 20.30 Uhr, Kupferschmiede Langnau. Infos und Tickets: www.jazz-nights.ch.