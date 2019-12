Avant-Pop aus Bern

Ja Ja Dickicht - Lights Out

Seine Texte singt er mit hoher Stimme, so eigentümlich wie Art Garfunkel. Es sind komplexe und zugleich auch zugängliche Songs. Was wohl mit ein Grund sein wird, weshalb sie im Radio zu hören sind: auf Couleur 3 etwa oder im SRF-3-Format «Sounds». Via Radio wurde Pascal Schärli auch entdeckt. Das Zürcher Underground-Radio «Gegen den Strom», GDS FM, hat seine erste Single «Brain Surgery» auf Soundcloud aufgestöbert, und das Berner Label Mouth­watering Records wiederum ist so auf Schärli aufmerksam geworden. Seit Ende 2017 ist er dort unter Vertrag und hat unlängst seine erste EP getauft.

Nach Bern verschlagen hat es den in Baselland aufgewachsen Schärli wegen eines Sound-Arts-Studiums an der Hochschule der Künste. Seit rund zehn Jahren lebt er nun dort, kommt mit Sounddesign-Aufträgen für Filme und als Techniker über die Runden. Und jetzt hat er mit seinem Ja-Ja-Dickicht-Projekt alle Hände voll zu tun. Das Kompakte des Albums franst im Konzert in Thun noch ein bisschen aus. Noch fehlt zwischen Schärli und seinen Mitmusikern Michael Cina an den Drums und Chadi Messmer am E-Bass die gemeinsame Vision. Trotzdem wird man den Gedanken nicht los, dass eine neue Ära an­gebrochen ist: jene der Berner Soundtüftler.

