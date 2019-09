In jeder Zeile findet sich eine trotzige Genugtuung, es geschafft zu haben, und eine fast schon paranoide Selbstvergewisserung der eigenen Imposanz. Und so will auf diesem Album denn auch partout keine Romantik aufkommen: «Irgendwie klappt es doch immer / Will Cash und kein Candle-Light-Dinner / Bald hol ich mir eine Villa / Mit circa 23 Zimmern.»

Loredana ist die Idealbesetzung in einer Zeit, in der das Ich in der virtuellen Welt zum Super-Ich stilisiert wird.

Und wenn sie dann doch einmal Gefühle zeigt, dann endet das Ganze in Rache und Totschlag: «Du hast mir doch versprochen, du lässt mich niemals im Stich / Was hast du dir gedacht? Ich brech dir dein Genick!»

So richtig zur Sympathieträgerin wird Loredana mit diesem Album also nicht. Doch irgendwie ist diese Figur mit ihrem Euch-hab-ichs-gezeigt-Mantra und ihrem übersteigerten Geltungsdrang die Idealbesetzung in einer Zeit, in der das Ich in der virtuellen Welt zum Super-Ich stilisiert wird und in der Menschen depressiv werden, wenn sie sich zu lange die Social-Media-Erfolgsmeldungen der anderen ansehen.

Loredanas Überlebensrezept: Lieber selber sämtliche Kanäle mit Prunk, Protz und Prahlerei fluten, als jemals nachdenklich zu werden.

Loredana: «King Lori» (Groove Attack)