Bewährungsstrafe für US-Rapper A$AP Rocky

Die Darstellung des Rappers und seiner Begleiter, es habe sich um Notwehr gehandelt, wies das Gericht zurück. Die drei hätten sich «nicht in einer Lage befunden, in der ihnen Selbstverteidigung zustand».

Der 30-Jährige war am 30. Juni in Stockholm nach einem Konzert an einer Schlägerei beteiligt gewesen und wenige Tage später festgenommen worden. Fans, Kollegen und Prominente bis hin zu US-Präsident Donald Trump hatten seine Freilassung gefordert. Trump ging dabei auf Konfrontationskurs mit der schwedischen Regierung. Diese wies wiederholt auf die Unabhängigkeit der schwedischen Justiz hin. Anfang August kamen die drei nach den Plädoyers von Anklage und Verteidigung schliesslich frei.

Diesen Samstag gastiert Asap Rocky am Royal Arena Festival in Orpund. Dass er auch im Fall einer Verurteilung auftreten werde, kündigten die Verantwortlichen schon vor einer Woche an.