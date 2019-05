«Billboard» sieht Hänni als möglichen ESC-Sieger

Bereits im Finale: Die fliegende Australierin.

In dieses Finale will natürlich auch die Schweiz. 2014 war sie dort letztmals, dank dem fidelen und fidelnden Tessiner Sebalter. Seither sind die verschiedensten Teilnehmer und Teilnehmerinnen im Halbfinale recht spektakulär gescheitert.

Um eine neuerliche Enttäuschung zu verhindern, haben die Schweizer ESC-Spin-Doktoren den ehemaligen Casting-Show-Sieger Luca Hänni aus dem bernischen Uetendorf ins Rennen geschickt. Und die Hoffnungen, die Hänni mit seinem Latin-Lover-Song «She Got Me» aufkommen lässt, sind gross: Der «SonntagsBlick» titelte bereits, dass der ESC-Sieg «greifbar nah» sei, ESC-Kommentator Sven Epiney glaubt an einen möglichen Sieg und spürt gemäss der «Schweizer Illustrierten» in Tel Aviv den «Hänni-Hype» – und die Wettquoten und Umfragen sehen für Hänni auch ganz günstig aus: Nimmt man den Durchschnitt aller grossen Wettbüros, steht der Schweizer an neunter Stelle. Seine Chancen auf den Gewinn des Eurovision betragen laut den Buchmachern vier Prozent. Das amerikanische «Billboard»-Magazin ist noch optimistischer. Es bezeichnet «She Got Me» als Hit-Single und sieht Hänni gar als einen von 12 möglichen Siegern.