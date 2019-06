Bob Dylan, mitten im Hurrikan

Ein Kind im Zirkus in der amerikanischen Provinz, ein religiöser Umzug von Fahrenden in der französischen Camargue und eine junge Frau mit Geigenkasten in den Strassen von New York. Mit diesen Figuren liesse sich eine der Geschichten erzählen, die zu «Rolling Thunder» führte, dieser spontan organisierten Tournee von Bob Dylan mit unübersichtlich vielen und wechselnden Kolleginnen und Kollegen, von Joni Mitchell bis Roger McGuinn, von Mick Ronson bis Bobby Neuwirth. Ein unsteter Haufen, der im Herbst 1975 Neu-England bereiste und spielte, was und wo es ihm passte.