Die schwarze Welt brennt apokalyptisch

«Zur Sicherheit» angekettet: Clippings «Blood of the Fang».

Die Grundierung dieses faszinierenden Tracks basiert auf einem Sample aus Sam Waymons experimentellen Vampirfilm «Ganja & Hess» aus dem Jahr 1973. Der Text beschreibt eine fiktive Geschichte des politischen Kampfes der schwarzen US-Bevölkerung in den Sechziger- und Siebzigerjahren: In einem Pantheon untoter Superhelden werden radikale schwarze Aktivisten vorgestellt, die gegen das amerikanische Systeme der Unterdrückung gekämpft haben.

Musikalisch beziehen sich Clipping allerdings vor allem auf die Gravediggaz, Brotha Lynch Hung und das in den Neunzigerjahren kurzzeitig wegen Nachahmungsgefahr in der Kritik stehende Hip-Hop-Untergenre des Horrorcore. Ähnlich wie in Hörspielen verwurstete Horrorcore bedrohliche Tonspuren, an Horrorfilme erinnernde Harmonien und Rhythmen sowie explizite Texte zu dystopischen Grossstadtfantasien. Taucht man tiefer ein in die Rap-Texte von Clipping, meint man, sich mitten in nächtlichen Schusswechselszenen der HBO-Serie «The Wire» wiederzufinden: auf sich allein gestellt, ohne jede Chance auf Hilfe, im «State of Emergency» des schwarzen, urbanen Amerika.

Es stellt sich die Frage, ob es sich bei dem intensiven, totalen und zugleich ungemein beunruhigenden Klang eines gierigen Feuers, mit dem das Album abschliesst, tatsächlich um ein brennendes Klavier handelt. Zwar würde man Clipping ohne mit der Wimper zu zucken auch das Zitieren der Fluxus-Tradition zerstörter Pianos zutrauen. Als Schlussakkord zu den zuvor gehörten Untergangsfantasien, könnte bei Clipping aber auch die schwarze Welt apokalyptisch brennen.

Clipping: «There Existed an Addiction to Blood» (Sub Pop/Irascible)