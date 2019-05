In Bern habe er Wurzeln geschlagen, sagt der 30-Jährige, der seit 25 Jahren in der Stadt lebt. Doch sein Berndeutsch ist gefärbt, Samuel Justitz rollt das «r». Das erklärt sich, als er über seine Familie spricht: Die Familie Avigdor, die Verwandtschaft mütterlicherseits, stammt aus dem französischen Sprachraum. Damit wäre auch klar, woher das von ihm initiierte Kammermusikfestival seinen aussergewöhnlichen Namen trägt.

Der Geist einer Grossstadt

Samuel Justitz schloss sein Bachelorstudium auf dem Cello an der Hochschule der Künste Bern ab. Besonders prägend sei danach die Zeit des Masterstudiums gewesen, das er in London absolviert habe. «Die Ausbildung an der Guildhall School of Music and Drama war enorm inspirierend», erinnert er sich.

Justitz schwärmt vom spontanen, unkomplizierten und risikofreudigen Esprit der Grossstadt: «Dort lässt man sich nicht vom bereits vorhandenen Angebot abschrecken, etwas auszuprobieren. Es gibt schliesslich immer noch sehr viele Leute, die man animieren kann.»

Spezielle Konzertformate

Diese Offenheit nahm er mit zurück nach Bern, gemeinsam mit der konkreten Idee, in seiner Heimatstadt ein Kammermusikfestival aufzuziehen. Aber tickt Bern nicht ein bisschen anders als London? Justitz: «Ich finde, in Bern herrscht ein offenerer Geist als beispielsweise in Zürich oder Genf. Hier existieren eine grosse alternative und eine klassische Szene miteinander.» Mit Avigdor Classics wolle er beide Bereiche umspannen, erläutert Justitz.

«Ich würde dasFestival nicht durchführen, wenn wir die Musiker nicht bezahlen könnten.»Samuel Justitz

«Die Festivalwoche gibt uns diese Chance, auszuprobieren und speziellere Konzertformate zu planen. Das Festival ist eine Sammlung von Ideen.» So erklingen an einem Abend beispielsweise Volkslieder aus Skandinavien in einer kerzenbeleuchteten Krypta, also im kirchlichen Kellergewölbe, während am anderen Abend ein intimes Stubenkonzert stattfindet, wo zur Musik eine Teedegustation geboten wird.