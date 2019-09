Das Leben ist live

Video: Youtube/NockalmQuintettVEVO

Unvergessen auch «Das Girl mit dem La-la-la», eine eher lockere Übersetzung des 1966er-Hits «Super Girl» von Graham Bonney. Ja, selbst der Godfather of Schlager Hansi Hinterseer singt «Goodbye, kleine Marilyn, goodbye» und nicht etwa «auf Wieder­sehen».

Nun gibt es einen, der be­sonders gern englische Wörter auf seine Texte abfeuert: der österreichische Schlagersänger Kurt Elsasser, als 12-jähriger «Kurti» im allerersten «Musikantenstadl» zu Gast und in den späteren 80ern als Daniel bekannt. Er nennt seine Liebste beispielsweise gern «Darling» («Was kann schöner sein») oder singt im Duett mit der Kärntner Sängerin Melanie Payer «Shine on, das geht niemals vorbei».

Am Montag ist sein neuster mehrsprachiger Song «Es war viel mehr als Love is in the air» erschienen, eine Erinnerung an den Soundtrack seiner Jugend. Und was soll ich sagen: ein Burner.