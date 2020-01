Das Problem mit Eminem

Darüber wird gesprochen

Noch immer ist die Welt uneinig darüber, was vom neuen Eminem-Album zu halten ist. Streitpunkt sind zwei Lieder, in denen der Rapper auf zwei Attentate Bezug nimmt, zum einen auf den Anschlag an einem Konzert in Manchester von Ariana Grande, an welchem 22 Konzertbesucher getötet wurden. Zum anderen auf den Anschlag auf ein Countryfestival in Las Vegas, an welchem von einem Hotelzimmer aus 58 Menschen erschossen wurden. Das Video zu «Darkness» zeigt zunächst Eminem, der in einem Hotelzimmer – wie üblich – mit irgendwelchen inneren Dämonen zu kämpfen scheint, von Problemen mit seinem Vater erzählt und vom Alleinsein in der Dunkelheit.