Das sind die Musikperlen am Gurtenfestival

So begeistert sie das Publikum: Tash Sultana letztes Jahr in Kalifornien. Video: Youtube/California Roots

Organisatoren setzen auf Bewährtes

Ansonsten bleibt auf dem Festival alles beim Alten. «Letztes Jahr haben wir viele Änderungen vorgenommen und wahnsinnig gutes Feedback darauf erhalten», sagte Haldemann.

Folglich hielten die Organisatoren an allen Neuerungen fest. Will heissen: Auf dem Berner Hausberg wird zum zweiten Mal bargeldlos, also cashless, bezahlt und die Festivalfläche ist weiterhin doppelt so gross wie bis anhin.

Auch Second-Hand-Tickets gibt es wieder zu ergattern. Der Verkauf findet neu an der Talstation der Gurtenbahn statt. Allerdings gibt es die Tickets aus zweiter Hand dieses Jahr nur an ausverkauften Festivaltagen. Bereits ausverkauft ist das Gurten am Freitag. Für die restlichen Tage sind noch Tickets sowie Kombi-Tickets zu haben.

Die Spenden der Becher- und Geschirrdepots werden dieses Jahr für einen geländegängigen Gurten-Rollstuhl eingesetzt. Ziel ist, dass auch Menschen mit Beeinträchtigungen am Festival teilnehmen können.

Zudem soll der Rollstuhl ganzjährig für Ausflüge in und um Bern ausgeliehen werden. Hinter dem Projekt stehen die Stiftung für das cerebral gelähmte Kind »Cerebral« sowie das Rollstuhl-Fachgeschäft «hock'n roll».