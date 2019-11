Der bescheidene Tenorsaxofon-Riese

Er brachte die Ballade zum Leuchten: Andy Scherrer mit dem Vienna Art Orchestra. Video: Youtube

Seit Mitte der 1970er galt Scherrer als einer der besten europäischen Jazz-Tenoristen, er passte damit bestens ins VAO, in dem die europäische Crème de la Crème des Jazz mitwirkte. Scherrer war dabei nie einer, der das Rampenlicht suchte. Von bescheidener Art war er als Mensch, introvertiert.

Der 1946 geborene Musiker, der in Basel aufwuchs, hatte folgerichtig zeitlebens seine meisten Auftritte als Sideman und nicht als Anführer eigener Formationen. Scherrer spielte öfter auch bei George Gruntz; Gruntz holte sich den Basler Kollegen immer mal wieder in seine Concert Jazz Band, in der sonst vornehmlich amerikanische Stars spielten. In den Siebzigern machte Scherrer auch bei Magog um den Zürcher Pianisten Klaus König auf sich aufmerksam – mit einer Musik zwischen Hardbop, Free und Jazzrock. Mit über fünfzig Jahren erst veröffentlichte Scherrer, dieser zurückhaltende Grandseigneur des Tenorsaxofons, sein erstes Album als Leader: «Second Step» erschien 2000 auf dem Label TCB seines Basler Jugendfreundes Peter Schmidlin.

Unschulmeisterlicher Pädagoge

Andy Scherrer hatte sich den Jazz im Grunde autodidaktisch angeeignet. Zwar ging er mit 27 ans damalige Konservatorium Basel und studierte beim klassischen Saxofonlehrer Iwan Roth – doch seine eigentliche Schule waren wohl eher die Jazzplatten, die ihm Freunde brachten wie eben Drummer Peter Schmidlin oder Bassist Isla Eckinger. Zu seiner eigenen Saxofonsprache hat Scherrer laut eigenen Worten vor allem in der Auseinandersetzung mit Wayne Shorter oder Joe Henderson gefunden. Letzterem widmete er später ein eigenes Album, eingespielt mit jungen Schweizer Jazzern wie Jean-Paul Brodbeck oder Dominic Egli («Serenity: A Tribute to Joe Henderson», 2004).

Und Scherrer zog auch die Eleven an. In seiner Funktion als Pädagoge, der immer ganz unschulmeisterlich unterrichtete und im Grunde gar nicht mal so gern unterrichtete, wird er genauso in Erinnerung bleiben wie als einzigartiger Saxofon-Solist. Von 1975 an bis 2011 war Andy Scherrer Saxofon-Dozent in Bern. Fast alle, die heute einen Namen haben unter den Schweizer Tenorsaxofonisten, vom Basler Domenic Landolf über den Berner Donat Fisch bis zum Zürcher Jochen Baldes, sind durch die Schule von Andy Scherrer gegangen. «Saxofonlehrer der Nation» nannte man ihn mal.