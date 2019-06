Der Original-Sektkübel war noch im Schrank

Was ist das denn schon wieder? Grosse Kunst? Tja. Die deutsche Rapperin Ronja Zschoche alias Haiyti hat ihr neues Video «Coco Chanel» in genau der Villa auf Ibiza gedreht, in der das Video entstand, das den österreichischen Vizekanzler und rechtspopulistischen Politiker Heinz-Christian Strache sein Amt kostete. Gegenüber einer vermeintlichen russischen Oligarchin war er allzu bereit zur Korruption.