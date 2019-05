Der Sonnenkönig

Stirnerunzeln. Ob er es noch bringt? Die Stimme jedenfalls ist vertraut, sie klingt kräftig und alterslos, manchmal sogar jugendlich. «Bongo Man a Come» singt der Mann mit der goldenen Mütze und der bestickten Robe, die von fern an die Outfits des einstigen äthiopischen Kaisers Haile Selassie erinnern, einer Schlüsselfigur in der Geschichte des Reggae und der Rastas.

Cliff wirbelt über sein Bongo und doppelt nach mit seiner Version des biblisch inspirierten Songs «Rivers of Babylon» von den Melodians (besser bekannt in der Discoversion von Boney M.). Dann steht er auf, strahlend und selbstbewusst, winkt zum Gruss, wagt ein paar Tanzschritte.

Das Prinzip Hoffnung

Was nun folgt, ist ein Programm, dessen einziger Überraschungseffekt die Erkenntnis ist, wie viele Hits dieser Mann in seiner 50-jährigen Karriere gelandet hat. Ob seine Version von Cat Stevens’ «Wild World», die Soundtrack-Songs des Films «The Harder They Come», der den Reggae auch in Europa richtig lancierte, oder gefällige Tanzbodenfeger à la «Reggae Night»: Jimmy Cliff gab und gibt den Leuten, was sie wollen.

Er war stets der «westlichste» der Reggae-Stars, seine Songs mischten die Ska- und Reggae-Rhythmen mit Pop und Soul Music und waren immer gefällig, aber nicht immer geschmackssicher. Derweil Bob Marley und Peter Tosh ihre Landsleute zu Solidarität und zur Revolution aufriefen, setzte Jimmy Cliff auf die Selbstbestimmung des Einzelnen und das Prinzip Hoffnung.

Den brandenden Applaus und die Huldigungen seines mittlerweile auch etwas in die Jahre gekommenen Bierhübeli-Publikums nimmt er genüsslich entgegen. (Bild: Raphael Moser)

Anklagende Protestsongs wie «Vietnam» blieben die Ausnahme, stets verlieh Cliff seiner Gesellschaftskritik einen positiven Drall. Sein Song «You Can Get It if You Really Want» wurde in der Schweiz zur Hymne einer gemässigt aufbruchsbereiten Jugend – spätestens seit Karibikfan Roger Schawinski das Lied für die Promotion seines von den Behörden drangsalierten Popsenders Radio 24 rauf- und runterdudelte.