Die Never Ending Flitterwochen-Tour

Doch da ist auch das Paar im Zuschauerraum, ganz nah bei der Bühne: Australier auf Europareise. Als sie erfuhren, dass Marty Willson-Piper in Bern ein Clubkonzert gibt, entschlossen sie sich spontan, dabei zu sein, und flogen extra von Prag ein. Ehrensache also, dass Willson-Piper den Song spielt, für den die beiden – und die anderen Anwesenden – gekommen sind: «Under the Milky Way».

Das Lied brachte der australischen Band The Church im Jahr 1988 den internationalen Durchbruch. Willson-Piper war ihr Gitarrist und sorgte mit seinem Jingle-Jangle-Spiel auf der 12-Saiten-Gitarre für einen prägenden Sound. Ein Sound, der aus der Zeit fiel, so wie sich The Church zwischen die Stühle setzten. Sie waren zu psychedelisch für Popper und zu poppig für Psychedeliker.

Es sind die Spielfreude und der englische Humor, die diesen Abend retten. Marty Willson-Piper stammt ursprünglich aus Liverpool und hat die dortige Gabe mitgenommen, nichts und niemanden ernst zu nehmen, schon gar nicht sich selber. Der Gitarrist erzählt Anekdoten und bezieht das Publikum direkt mit ein: Ob die Schweiz tatsächlich immer noch eine allgemeine Wehrpflicht habe, will er wissen, und wendet sich dann dem Zeitbegriff von Galileo Galilei zu.

Zudem schwärmt der Musikfanatiker, der seit 2013 einen ausufernden Blog betreibt, bewusst uncool von Neil Diamond, Paul McCartney und Peter Frampton, die er trotz ihres Mainstream-Erfolgs als «unterschätzt» einstuft und über deren Alterszipperlein er bestens informiert ist.

«Gibt es eine ‹Switzerland got talent›-Show ?», fragt er dann und wundert sich, dass das Publikum die Frage bejaht. «Wenn Switzerland Talente hat, dann muss das auch für Liechtenstein und San Marino gelten?»