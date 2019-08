Die zurückgezogene Exzellenz

So hat Frei viele junge Zürcher oder Schweizer Musiker zum Jazz verführt; es sind heute so bekannte Namen wie Jojo Mayer, Dominic Egli, Tobias Friedli, Tobias Preisig, Rafael Schilt. Seine Sessions darf man sich dabei nicht als akademisch hochgeschraubt vorstellen. Frei sagt: Er gebe den Jazz so weiter, wie er ihn selber erlernt habe, damals in den späten Sechzigern im Zürcher Jazzclub Africana, wo er ohne alles Theoretisieren einfach der Musik zuhörte und bald mit Musikern des modernen Jazz jammte. Immer wieder spiele er bei seinen Sessions alte Jazz-Standards. «US-Saxofonist Johnny Griffin sagte mir einmal, man müsse die Jazz-Standards jahrelang spielen, bis man sie wirklich ausgelotet habe.»

«Für mich ist es schnell zu laut»: Peter Frei. Foto: Raisa Durandi

Die Dinge ausloten – dieser Grundhaltung Freis begegnen Freis Studenten bei seinen Sessions nicht nur im Spiel. Irgendwann nämlich will Frei seinen Bass auf die Seite legen – und ein wenig reden. Da lässt er die Anwesenden in eine lebendige Jazzgeschichte eintauchen, erzählt Jazz-Histörchen ohne alle Prahlerei. Vor allem aber lässt er seine Mitspieler teilnehmen an eigenen intensiven Hörerlebnissen. Er kann aus dem Stegreif über ein Solo von Herbie Hancock referieren. Lebt vor, wie intensiv man Musik hören kann und diese regelrecht aushorcht.

Und nach all dem Jazz-Räsonieren, da räsoniert Frei auch noch kurz über Physikalisches: Der naturwissenschaftlich Gebildete entschwebt in den Weltraum und erzählt fasziniert von schwarzen Löchern, unendlichen Weiten, Nachbar-Universen, steigt vom irdischen Jazz auf in die höhere Physik und manchmal auch Metaphysik. Bevor er aus dem Orbit wieder zurückschwebt in die Session und in den Jazz.

Und er wünscht sich gar wieder eine Ballade. «Für mich ist es schnell zu laut», sagt Peter Frei. «Ich mag meinen elektrischen Verstärker nicht aufdrehen, weil der Kontrabass dann nicht mehr akustisch klingt. In Balladen höre ich mich gut. Und ich habe Zeit.»