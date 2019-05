Eisbären weinen nie

Quelle: Youtube

In diesem Song ist es eisig kalt und doch glüht in der Tiefe die Leidenschaft, der Wille zum Leben. Geschrieben wurde er von Martin Eicher, der zusammen mit Schlagzeuger Marco Repetto und Bassist Christian «GT» Trüssel 1979 in Bern das Postpunk-Trio Grauzone gegründet hatte.