Er hat Gölä und Trauffer gross gemacht

Ohne ihn wären Gölä und Trauffer niemals so erfolgreich. Und niemals so gross, dass die beiden Volksrocker als Büetzer Buebe in einem Jahr das Letzigrundstadion in Zürich mindestens einmal füllen werden. Dieser Mann, der lieber im Hintergrund agiert, steht nun auf dem Gelände einer Zürcher Abfallannahmestelle neben dem Truck mit dem Büetzer-Buebe-Logo. TJ Gyger bekennt, während Trauffer und Gölä zeitgleich Interviews geben: «Ich bin unglaublich stolz.» Und der Berner sagt dann auch: «Folklore und Mundart: Früher wäre ich fortgerannt.»