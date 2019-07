Er war scheu, er wurde extrem

Die Angelsachsen nennen es «preaching the obvious», das Offensichtliche predigen. Nun gehört das Offensichtliche mit zur Predigt, darum sind Predigten so langweilig. Im aktuellen Fall kommt das Offensichtliche aber von jemandem, der sich auskennt: Billy Bragg, der linke englische Folksänger, der geradeso gut als Komiker durchgehen könnte, wenn man sich an seine Zwischenansagen beim letzten Zürcher Konzert erinnert – nun, Billy Bragg erhebt Vorwürfe gegen Steven Patrick Morrissey, seinen Landsmann und Kollegen. Der Sänger habe, schreibt Bragg auf Facebook, offensichtlich weit rechtsstehende Ansichten. Er verweist auf ein von Morrissey verlinktes Youtube-Video, das die Multikulturalität auf Kosten der weissen Kultur kritisierte. Das Video wurde als so extrem wahrgenommen, dass es inzwischen gelöscht ist.