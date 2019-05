Es lebt, zum Glück

Das inhumane Kind mit dem Aussehen eines Computers, das in Berlin wohnt und bereits ausführlich vorgestellt wurde, hört deshalb auf einen Namen: «Spawn» heisst es; und wie sich das Zusammenleben mit der «Brut», so die deutsche Übersetzung des Babynamens, anfühlt: Davon handelt dieses Album.

Neue Arten, zu lieben

Ob diese Koexistenz denn überhaupt klappt? Es gibt ja Zweifel und die berechtigte Angst, dass uns Roboter dereinst ablösen, uns gar überwältigen und überflüssig machen: in der Arbeitswelt wie auch in der Popkultur. Die Künstler, Musikerinnen, Schriftsteller und Filmer malen dann meist schwarz, flüchten sich in Science-Fiction-Dystopien, erzählen vom Überwachungsstaat, in dem niemand mehr frei leben kann.

Diese Horrorvisionen geben sich dann weniger mit der Zukunft ab, sondern sie wirken vielmehr wie ein Update von George Orwells «1984». Oder von Mary Shelleys «Frankenstein», das vor 101 Jahren erschienen ist.

Ein optimistischerer, doch nicht verklärender Zugang zu neuen Technologien, wie ihn einst Kraftwerk mit ihrem Song «Computerliebe» fanden, als der Computer noch kaum Fähigkeiten besass, oder Björk in ihrem so sinnlichen Roboter-Sexclip zu «All Is Full of Love»: Sie fehlten in den letzten Jahren im Pop fast gänzlich.