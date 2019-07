«Französische Musik ist meine Muttersprache»

Als Artist-in-Residence tritt Chamayou an fünf Konzerten auf – zwei davon bestreitet er gemeinsam mit der Cellistin Sol Gabetta. Die beiden verbindet eine lange Geschichte: «Wir freundeten uns vor über 20 Jahren während des Studiums an, lange bevor wir zum ersten Mal zusammen musizierten. Wir schrieben uns Briefe und verbrachten Ferien beieinander.»

Als beide quasi parallel ihre Karriere lanciert hatten – Chamayou in Frankreich, Gabetta im deutschsprachigen Raum –, kam die Idee, auch einmal gemeinsam zu musizieren. Chamayou schwärmt: «Von der ersten Probe an verstanden wir uns ohne Worte. Wir sind musikalisch Seelenverwandte und können gemeinsam in totaler Freiheit musizieren.»

Zeit für die Musik

aber auch in neuen Konstellationen erwarten den Pianisten am Menuhin Festival. So spielt er gemeinsam mit Gabetta am 30. Juli erstmals im Quartett mit Alina Ibragimova (Violine) und Andreas Ottensamer (Klarinette). Das in diesem Konzert erklingende «Quatuor pour la fin du temps» von Olivier Messiaen sei ein besonderes Juwel: «Messiaen sucht nach der Ewigkeit in der Musik und äussert sich anders als Ravel und Saint-Saëns.» Auch letztere Komponisten erhalten nebst Messiaen und Debussy Platz in Chamayous Gstaader Konzertprogrammen.

Eben darin liege das Glück, als Artist-in-Residence musizieren zu dürfen, resümiert Chamayou: «Die Residenz gibt dir als Musiker die seltene Chance, an einem Ort länger zu verweilen und mehr Zeit für die Musik zu haben. So kann man eine Geschichte erarbeiten und erzählen, die über ein einzelnes Konzert hinausgeht.» Zur französischen Musik jedenfalls hat Chamayou einiges zu sagen – nicht nur musikalisch.