Gesucht: Freestylende Frauen

MC-Battle Die Klimawahl war genauso eine Frauenwahl. Im Nationalrat ist der Frauenanteil um 10 Prozent auf 42 gestiegen. Der Frauenstreik, anfangs eher belächelt, hat das Thema wirksam auf die politische Bühne gebracht. Aber längst noch nicht auf alle Bühnen. So etwa in der Musik, wo man zum Beispiel an den grossen Festivals von einer solchen Frauenquote noch nicht mal zu träumen wagt. Und wo es Nischen gibt, in denen der Frauenanteil so gut wie nicht existiert.