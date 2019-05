Glitzer, Glamour und Freude bei DJ Bobo

Ein Ausschnitt aus dem Live-Stream der Show am Donnerstagabend. Quelle: Youtube/DJBobo

Bobos Frau Nancy schwebt als goldener Engel durch die Show, seine internationalen Tänzer turnen auf höchstem Niveau, seine Musiker sind auch ganz gut. Er selber (51) bewegt sich nach fast dreissig Bühnenjahren nicht mehr so viel, spricht zum Publikum wie ein Primarlehrer in der Erzählstunde nach den langen Ferien und ist alles andere als cool in seinem Zirkusfrack. Und trotzdem. Glitzer, Glamour, Freude, das ist ja alles da, und es ist grossartig.

Und man denkt noch so: «Somebody dance with me», und dann wird man geschupft vom Nachbarn, und schon singt, rudert und giggelt man mit der Menge, bis zum letzten Ton, mit aller Kraft. Als die Bobo-Band auf einer spektakulären Teilbühne schräg in die Höhe gehievt wird, gelobt man sich, die «Freedom»-Moves daheim zu üben und die «Chihuahuas» gleich dazu.

Und dann zerbricht etwas. Es ist die eigene Coolness, dieses unnütze Ding, das man bis anhin an den Tag legte. Man braucht sie nicht an einem DJ-Bobo-Konzert.