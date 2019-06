Der erste Song des Abends: Menics «Shake My Bones». Quelle: Youtube/Menic Rudeman

Sein Debütalbum ist, wie es der Titel schon sagt, eine Art Reise entlang dem Country-Blues. Mal ist Americana, mal Bluegrass zu hören, Hillbilly auch, sogar Folkstücke mit irischen Flöten und Delta-Blues mit punkigem Einschlag. Menic spielt Gitarre, Banjo, Mandoline und Violine.

Ins Kulturbistro Karl Schenk hat er nur eine akustische Gitarre mitgebracht. Mehr braucht es ja eigentlich auch nicht für ein solches Konzert: Hut, Stiefel und Gitarre. Dass hier nun vor der Bühne niemand einfach nur ein bisschen mit den Hüften wackelt und an einer Bierflasche nuckelt, sondern dass tatsächlich getanzt wird, liegt an Michael Wälti.

Seit vier oder fünf Jahren organisiert er in Bern Blues-Tanzkurse, Tanz-Festivals und eben immer wieder solche Anlässe, wie hier im Kulturbistro: Tanzkurse mit anschliessendem Konzert und der Möglichkeit, das Gelernte gleich umzusetzen (www.be-bluesed.ch).

Mehr als ein Dutzend Pärchen liegen sich in den Armen, mit entrückten Blicken, bewegen sie lasziv ihre Hüften und tanzen, als gäbe es kein Morgen.

Gut 80 Leute gehören zum Stammpublikum. Jetzt an Pfingsten ist es vielleicht die Hälfte. Nach 90 Minuten Schritte üben zu Musik ab Playlist – step, step, slow – wofür sich übrigens auch Menic nicht zu schade war, setzt der Musiker sich auf die Bühne und legt los: «Shake My Bones» heisst das erste Lied und zeigt gleich, um was es hier gehen soll. Die Setlist ist eine Mischung aus eigenen Stücken und Coversongs. Alles ein bisschen entschleunigt, sodass man auch als Anfänger noch Schritt halten kann. Step, slow, step, slow.

Die Leute, Altersdurchschnitt 30, tanzen und schwitzen und tun so, als wäre das nicht ein bisschen ungewöhnlich, 2019, im Tinder-Zeitalter und mit Autotune-Pop in den Charts, dem Blues zu frönen und dazu noch Paartanz. Dabei ist das ja eigentlich die einzig wahre Art und Weise, ein Konzert zu hören. Tatsächlich ist während des Konzerts kein einziges Smartphone zu sehen, und vor der Bühne steht auch niemand und spricht laut über seine Pläne fürs Wochenende.

Die Leute tanzen, mit entrückten Blicken, klopfen ab, Lied für Lied, während Menic mit seinen Blues- und Countrystücken Geschichten über das Vergehen der Zeit erzählt und Bern für eine kurze Weile am Mississippi liegt.

Menic spielt am Dienstagabend, 11. Junim im Le Singe in Biel als Supportact zum Dirty Old Man des Blues, Scott H. Biram. Nächster Blues-Tanz-Event: Gin House Blues, Sa, 15. Juni, mit Amaury Faivre Duo, ab 20.30 Uhr, Matte-Brennerei, Bern.