Im Donnerwetter vereint

Und so stellt sich schon beim Eröffnungsstück «Hardwired», das der aktuellen Metallica-Tour den Namen gibt, erstmals die Grundsatzfrage: Eignet sich diese Band wirklich für die Disziplin des Stadionrocks, wenn sich die Trommeln von Lars Ulrich im Geschwindigkeitsrausch selber auslöschen, und wenn da praktisch nichts ist, was sich im weiten Oval zur Hymnik verdichten könnte? Die Antwort fällt – wie so oft bei Metallica – nicht eindeutig aus. Sie könnte lauten: Metallica sind eigentlich viel zu wertvoll für diesen flüchtigen Zirkus.

«Ein schöner Tag»

Doch die Zahlen stimmen: Seit 2016 läuft die Tour, die pro Abend 1 bis 6 Millionen Dollar in die Kasse spült. Weit über 100 Konzerte sind schon gespielt, man befindet sich auf dem letzten Ausläufer der im November endenden Konzertreihe. Da müsste sich eigentlich ein gerüttelt Mass an Routine, Entkräftung und Schlendrian ins Bandgefüge eingeschlichen haben, könnte man meinen. Doch davon ist am Freitagabend nichts zu spüren.

James Hetfield und seine Mannen freuen sich merklich, die wiedergefundene Lust am Spröden zur Schau zu stellen, einen borstigen Song wie «Master of Puppets» zu einem vertrackten Zwölfminüter zu dehnen, oder mit dem monumental erschütternden «Creeping Death» den Himmel kurzerhand zum Weinen zu bringen.