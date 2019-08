Montagskonzerte im «Les Amis»

«I’m Gonna Sit Right Down and Cry Over You» hat sich ins kollektive Musikgedächtnis eingebrannt – nicht zuletzt, weil der Song von verschiedenen Musikgrössen gesungen wurde. Quelle: Youtube/MusicPresleyElvis

Kein Wunder: Vor Tiger haben sie auch Elvis, die Beatles und Chris Isaak gesungen. Es geht weiter mit etwas Country, Pop und einer Reminiszenz an Latino-Rocker Trini Lopez. Selbst der traditionelle Gospel «This Train», den einst die grosse Sister Rosetta Tharpe bekannt machte, wird unter den Berner Lauben reanimiert. Dennoch zweifelt der Sänger noch etwas an sich, will gar abstimmen lassen, ob er weiterspielen soll. Nicht nötig. Beim zweiten Set sind schon doppelt so viele Leute im «Les Amis». Play it again, Tiger! Wir würden sogar an einem Montag wiederkommen.

Nächste Mondays les Petits: 19.8., Meira Loom; 26.8., Reverend Deadeye & Nicotine Sue (20 Uhr).