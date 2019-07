Mozart ist eigentlich ein Blues

Paquito D'Rivera aus Kuba, 71-jährig und weisshaarig, lässt seinen Charme schon spielen, ehe er zum ersten Musikstück ansetzt. Er spricht geistreiche witzige Worte und spielt dann so virtuos und expressiv, dass man sich noch immer erinnert fühlt an die Zeit, als er als junger Wilder mit feurigen Tönen auf die weltweite Szene platzte.

In der Zeit um 1980 stand D’Rivera gemeinsam mit einem Chucho Valdés oder einem Arturo Sandoval für so etwas wie eine zweite Welle kubanischer Musiker, die die Musik ihrer Heimat mit Jazz verbanden (nachdem Dizzy Gillespie in den 1940ern schon einen Grundstein gelegt hatte dafür). D’Riveras oder Valdés’ Wirken strahlte damals weit aus. Auch in die Schweiz schwappte die Kubawelle über. Die in den 80ern gegründete Gruppe Picason war nur eine von manchen helvetischen Gruppen, die sich kubanisch befeuern liessen.

Das «imperialistische» Saxofon

D’Rivera war damals auch im Gespräch, weil er kurz zuvor seiner Heimat, dem Kuba Fidel Castros, den Rücken gekehrt hatte. Während einer Tournee 1980 mit der Band Irakere hatte er in Spanien um politisches Asyl ersucht. Danach ging er ins Exil in die USA, was insofern mit Schmerzen verbunden war, weil er seinen Sohn neun Jahre lang nicht mehr sehen konnte. Bald begann sich D’Rivera in den USA über sein Land kritisch zu äussern. Auch in seiner Autobiografie «My Sax Life» hat er beschrieben, welche Hürden es schon in seiner Jugend zu nehmen gab, um die «Musik des Klassenfeindes» im Tropensozialismus spielen zu können, wo das Jazzsaxofon als «imperialistisches» Instrument galt.

Noch 2017 wandte sich D’Rivera gegen das kubanische Regime: Als in Havanna der International Jazz Day stattfand, erinnerte er an die Unterdrückung unliebsamer Kultur in Kuba in den 1970ern durch den Funktionär José Llanuza und griff die «illegitime, diktatorische und intolerante Regierung» Kubas an, die seit einem halben Jahrhundert kubanische Familien auseinanderbringe, unter anderem seine eigene.

Flockige Rhythmen

Man könnte Paquito D'Rivera nun als lebenden Beweis dafür nehmen, dass es gerade die Musik ist, die Grenzen überwinden kann und die Menschen aller Herkunft und aller politischen Systeme verbinden mag. Schon das erste Stück bringt das, wofür D’Rivera bereits in den 80ern stand: Sein Septett verbindet kubanisch imprägnierte Musik mit virtuosem amerikanischem Bebop-Jazz. Die Bläserlinie aus D’Rivera und Trompeter David Tavares kann in ein jazzbefeuertes Auf und Ab ausbrechen, dann wieder dengelt die Perkussion flockige kubanische Rhythmen.