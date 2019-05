Pop-Briefing: Die Influencer drehen durch

Darüber wird gesprochen

Das vorherrschende Thema, das die Schweiz gerade in Schnappatmung versetzt, ist das Betragen der rappenden Influencerin Loredana. Stimmt es, was man über die in der Schweiz lebende Kosovarin berichtet und die Dame hat tatsächlich mit krimineller Energie ein gutgläubiges Walliser Ehepaar um 700'000 Franken erleichtert, dann darf man ihr sogar gewisse Vorreiter-Qualitäten attestieren: Sie hat den Berufsstand des Influencertums in neue Dimensionen ausgeweitet.

Und ihre neue Rolle als feuchter Traum des helvetischen Wutbürgertums spielt sie ebenfalls ganz formidabel. An einer Pressekonferenz im heimischen Kosovo über ihren Anwalt zu erklären, dass 700'000 Franken für Schweizer Verhältnisse nicht viel Geld seien, ist schon ziemlich angriffslustig. Da dürfte selbst der geübteste Hasskommentar-Schreiber in Überhitzung geraten.

Was den geneigten Leser bei der ganzen Loredana-Geschichte aber am meisten irritiert, ist die Frage, wie man mit dieser sonderbaren Musik so viel Publikum generieren kann. Offenbar ist die albanische Gemeinde äusserst empfänglich für Cloud-Rap zum Thema Protz und Reichtum. Findige Musikanten, wie der Berner Rapper Cliqme, haben das erkannt, lernen Albanisch im Nebenfach und produzieren bereits emsig Tracks in der entsprechenden Geschmacksnote.

Loredanas Geschichte dürfte derweil in täglicher Kadenz eine Fortsetzung finden. Bald werden findige Journalisten versuchen herauszufinden, wie viele Streams und Follower sich Loredana mit den 700'000 Franken gekauft hat. Oder sie werden die Texte ihres schmächtigen Oeuvres zu analysieren beginnen, um auf neue Storys zu kommen. Kleiner Tipp: Hört euch das an: