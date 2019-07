Pop-Briefing: Nimm das, Elon Musk!

Darüber wird gesprochen

Wem sollte man seine Master Recordings anvertrauen? Besser nicht Universal Music, wie in den letzten beiden Briefing-Ausgaben berichtet wurde. Aber wahrscheinlich wäre Taylor Swift froh, auch ihre bisherigen Aufnahmen wären verbrannt worden. Denn die Alben, die sie für das Label Big Machine veröffentlicht hat, gehören nach dem Verkauf des Labels nun der Firma von Scooter Braun, was für Swift der schlimmstmögliche Albtraum ist. Jahrelang habe sie gemäss einem Blog-Post unter dem «unablässigem, manipulativen Mobbing» des Justin-Bieber-Managers gelitten. Als Mobbing-Beispiele nennt sie dann auch das «Revenge Porn»-Video «Famous» von Kanye West, der einst Klient von Braun war. Ihr musikalisches Erbe, so schreibt Taylor Swift weiter, liege jetzt also in den Händen von jemandem, der versucht habe, dieses zu demontieren.

Immerhin: Die zukünftigen Songs gehören nicht Scooter Braun, sondern Taylor Swift veröffentlicht ihr neues Album «Lover» bei Universal. Und dieses wird ganz und gar ihr gehören.