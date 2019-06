Pop-Briefing: Trinkt Champagner!

Das Schweizer Fenster

Der Schweizer Festivalsommer ist am vergangenen Wochenende furios in Düdingen gestartet – trotz Slowthais indiskutablem Auftritt –, doch nun ziehen nicht nur wettermässig dunklere Wolken auf. In Biel soll ab dem Donnerstag das Vibez stattfinden, und weil der Vorverkauf allem Anschein nach sehr schlecht läuft, wurden erst die Preise der Tagespässe halbiert, und wer sich gestern Montag am Bieler Bahnhofplatz einfand, der erhielt Tickets gar geschenkt.

Im Fokus steht das Vibez aber vor allem wegen seines angeblichen Partners: Es handelt sich dabei um die Fluggesellschaft Emirates – doch bei der Airline wusste man von nichts, rechtliche Schritte gegen die Veranstalter seien eingeleitet worden. Dennoch: «Einer erfolgreichen Durchführung des Open Airs stehe nichts im Wege», versicherten die Vibez-Verantwortlichen im «Bieler Tagblatt».

So sah es zwei Wochen vor dem Festivalstart aus: das Vibez-Festival. Foto: Franziska Rothenbühler

Wie die Geschichte dieses Festivals, «das quakt wie eine Ente», ausgeht? Man wird es ab Donnerstag erfahren.

Was blüht

Die Zeit der Sommerhits. Momentan und hierzulande hoch im Kurs scheint tatsächlich Luca Hännis «She Got Me» zu sein, zumal er die Kombination zwischen Ed Sheeran und Justin Bieber, die zusammen das Lied «I Don't Care» geben, verhindern würde. Und falls nicht, plädiere ich an dieser Stelle für den Import der Vengaboys, die seit dem Strache-Video die Politband schlechthin sind. An Auffahrt jedenfalls trat die Truppe mit ihrem Neunziger-Schlager «We're Going to Ibiza» in Wien an einer Demo auf.