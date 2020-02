Pop-Briefing: Grosses Bibbern im Königreich

Darüber wird gesprochen

Das Vereinigte Königreich ist also aus der EU ausgetreten, und nun rätseln alle, was das für die bisher so verhätschelte britische Musikszene bedeuten könnte. Die Ausgangslage: Da noch keine bilateralen Verträge mit der EU bestehen, müssen diese in sämtlichen Sektoren verhandelt werden.

Probleme könnten insbesondere für Bands auf Tournee auftreten. Im Grunde müssten sie für jedes Land eine Arbeitserlaubnis anfordern und jedes einzelne ausgeführte Instrument verzollen und dafür ein Depot hinterlegen. Helen Smith, die Leiterin von Impala, einem Zusammenschluss unabhängiger Labels in England, hat deshalb vorsorglich mal einen grenzenlosen europäischen Musikmarkt ausgerufen – ob es so einfach wird, ist fraglich.

Simon Rattle, der Chefdirigent der Londoner Symphoniker, ist so pessimistisch, dass er beschlossen hat, die Europa-Tourneen seines Orchesters zu kürzen. Die Zollkontrollen für die Instrumente und das Ausfüllen von Formularen dauerten «im Durchschnitt 15 Stunden, was bedeutet, dass unser Reiseleben völlig anders sein wird», so Rattle.

Eine kleine Protestnote wollten die Befürworter eines EU-Verbleibs setzen. Die Remainers gedachten, die offizielle EU-Hymne «Ode an die Freude» – in einer Version des Geigers André Rieu – am Austrittsdatum auf Platz 1 der UK-Charts zu hieven, und forderten ihre Anhänger auf, das Lied zu downloaden. Die Aktion scheiterte kläglich: Es reichte bloss für Rang 30. Im Fussball würde man von einer verkorksten Saison sprechen.

Das Schweizer Fenster

Frauen im Jazz sind schon an sich eine Rarität. Wenn sie dann auch noch Harfe spielen, kann man schon von einer aussergewöhnlichen Rarität sprechen – und wenn sie für ihre Liveaktivitäten zusätzlich eine Trapezkünstlerin aufbieten, dann ists garantiert ein Unikum.

Dieses Unikum heisst Julie Campiche, stammt aus Genf und hat gerade ihr Album «Onkalo» veröffentlicht. Die Harfenistin und ihre Band bezirzen mit einem lyrischen Hochspannungsjazz voller dynamischer Zuspitzungen und voller betörender Schönheit. Das Video eignet sich übrigens auch für jene, die nach neuen Übungen zur Stärkung der Rückenmuskulatur fahnden.